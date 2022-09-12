مع انطلاق العام الدراسي .. حكومة الإقليم تخصص 20 مليار دينار لتوفير المستلزمات

شفق نيوز/ أعلن مدير عام تربية السليمانية، دلشاد عمر، أن العام الدراسي الجديد سيبدأ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، مبينا حكومة اقليم كوردستان خصصت 20 مليار دينار لتوفير المستلزمات.

وقال عمر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم إصدار عدة قرارات وزارية هذا العام لتسهيل تعيين المعلمين ونقل التلاميذ والطلبة، كما أن 84% من الكتب الدراسي وصلت لغاية الآن.

واشار الى ان حكومة اقليم كوردستان 20 مليار دينار لتوفير المستلزمات منها 5 مليارات دينار للسليمانية، مضيفا ان الايام الثلاثة الاولى من الدراسة ستخصص لتوعية التلاميذ حول مواضيع مختلفة.