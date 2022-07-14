مع انتهاء عطلة العيد.. انخفاض اعداد القوافل السياحية المارة عبر خانقين الى كوردستان بنسبة 80%

شفق نيوز/ اكدت دائرة السياحة في خانقين التابعة لحكومة إقليم كوردستان اليوم الخميس، انخفاض اعداد القوافل "الكروبات" السياحية المارة عبر خانقين نحو كوردستان بنسبة 80% مع انتهاء عطلة عيد الاضحى.

وقال مدير الدائرة سمير سردار لوكالة شفق نيوز؛ ان دائرته سجلت انخفاضا بتصاريح الإقامة ودخول كوردستان عبر دائرته مرورا بقضاء كلار ومن ثم السليمانية بنسبة 80%، مبينا ان دائرته منحت نحو 300 سائح بعدة كروبات تصاريح دخول وإقامة خلال العيد الحالي فيما كانت تمنح نحو 3000 سائح التصاريح خلال الأعياد الماضية.

وبين سردار؛ أن جميع المقومات متاحة أمام الكروبات والقوافل السياحية للمرور عبر خانقين وكلار وصولا الى كوردستان ومن بينها صلاحية الطرق وتأمينها مع وجود أضرار بسيطة نسبيا فيها الى جانب قرب المسافة بين خانقين وكوردستان مقارنة بالطرق التي تسلكها القوافل السياحية عبر ديالى وكركوك ولمسافات طويلة.

وأوضح أن مهام دائرته منح "الكروبات السياحية" تصاريح دخول وإقامة والمرور من نقاط التفتيش في إقليم كوردستان دون أي تأخير أو عراقيل تذكر.