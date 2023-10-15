مع الجيش العراقي.. قوات البيشمركة تنفذ عملية عسكرية ضد داعش

شفق نيوز/ أعلنت قوات البيشمركة يوم الاحد، تنفيذ عملية تمشيط بالتعاون مع القوات الاتحادية.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "قواتها نفذت في الساعة 5:00 فجرا عملية تمشيط بالاشتراك مع الجيش العراقي و قوات الاسايش في المنطقة في حدود المحور الرابع".

وأضاف البيان أن "القوات المشاركة قامت خلال العملية بتمشيط كل من قرى (درمان ئاوي سرو) و (درمان ئاوي خوارو) و (علي بيان) و (قرسالم) و (سربير) حيث انتهت في الساعة 12:30 ظهرا".