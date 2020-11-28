مع البرد وتأخر الرواتب.. أسواق البالة تزدهر في أربيل

شفق نيوز/ حين يتزامن مجيء فصل الشتاء البارد، مع أزمة مالية خانقة، يصعب على الكثيرين اقتناء ملابس جديدة، توفر الدفء لمرتديها، ولا يجدون من حل أمامهم سوى اللجوء إلى اسواق البالة لشراء ملابس.

مع زيادة الطلب على الملابس المستعملة المستوردة من أوروبا، تنتعش أسواق "البالة" وعلى وجه الخصوص سوق اللنكة في اربيل بعد اعتماد العديد من العائلات عليه بدلا من الشراء من مراكز التسوق الكبيرة.

وتقول نازنين حميد وهي والدة لثلاثة أطفال، لوكالة شفق نيوز؛ إن "في السنوات السابقة كنا دائما نتسوق في المراكز التجارية الكبيرة، ولكن هذا العام وبسبب الازمة الاقتصادية اقنعت اولادي بان نتسوق من هنا، بعد ان سمعنا ان الملابس اغلبها جديدة وفعلا اليوم حصلنا على ملابس كانت ممتازة".

أما حسام الدين محمد (مواطن) يقول: "اليوم اشتريت حذائين أحدهما رياضي وباسعار مناسبة جدا"، ويضيف محمد لوكالة شفق نيوز أن "في الوقت الحالي لا نتمكن من شراء ملابس جديد بسبب الوضع الاقتصادي الصعب".

ويرى ان "الاسعار مناسبة والمواد أيضا مناسبة جدا رغم ان اسمها مستعمل".

بدوره؛ يوضح هوكر كارزان صاحب محل بيع الملابس المستعملة من المناشئ الالمانية: "سابقا كنا نبيع هذه الملابس بأسعار غالية لان هي جميعها ماركات واغلبها غير مستعمل، لكن هذا العام السوق ليس كالسابق حيث تأثرت الأسواق بتأخر الرواتب".

ويبين لوكالة شفق نيوز؛ "نضطر أن نبيع باي سعر كان للحصول على السيولة النقدية وجلب كميات اخرى من الملابس".