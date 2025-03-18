مع اقتراب اعياد نوروز.. دفاع مدني كوردستان يصدر توجيهات عاجلة

شفق نيوز/ أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بياناً دعت فيه المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة لتجنب الحوادث والمخاطر المرتبطة بالموسم بالتزامن مع اقتراب عيد نوروز وبداية العام الكوردي الجديد، والذي يأتي في وقت يشهد الإقليم أجواءً ربيعية معتدلة مع اخضرار الطبيعة بفعل تساقط الأمطار.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حلول فصل الربيع يشجع الكثيرين على التنزه في الطبيعة والاستمتاع بالأجواء المعتدلة، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة".

وأشار البيان، إلى "ضرورة الانتباه لمخاطر إشعال النيران أثناء الرحلات"، مشدداً على أنه "لا يجوز إشعالها في الأماكن الجافة أو بالقرب من الأعشاب والأشجار، مع التأكد من إطفائها بالكامل بعد الاستخدام لمنع نشوب الحرائق".

كما حذرت المديرية، بحسب البيان، من "خطورة القيادة على الطرقات التي قد تصبح زلقة نتيجة الأمطار الربيعية"، داعية السائقين إلى "توخي الحذر والالتزام بإرشادات المرور لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين".

وبشأن المخاطر البيئية، نبه البيان إلى "ضرورة الانتباه للكائنات السامة والخطيرة التي قد تظهر مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة أثناء التخييم أو التنزه في المناطق الجبلية"، مؤكداً "أهمية توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة".

كما أصدرت المديرية، تحذيراً من تخزين الوقود في عبوات غير مخصصة، خصوصاً في زجاجات المياه، لما قد يشكله ذلك من خطر على الأطفال الذين قد لا يميزون بين الوقود والمياه، مما يؤدي سنويًا إلى وقوع حوادث مأساوية.

وختمت المديرية بيانها بالتأكيد على أن "الالتزام بهذه التعليمات يساهم في ضمان موسم ربيعي آمن للجميع"، مطالبة المواطنين بـ "التعامل بحذر مع كافة العوامل التي قد تشكل خطراً على حياتهم وحياة من حولهم".