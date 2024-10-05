مع اقتراب عيدهم.. معلمو كوردستان يطالبون بغداد برواتبهم: "قرار المحكمة لا يُهمل"

شفق نيوز/ طالب اتحاد معلمي اقليم كوردستان، يوم السبت، الحكومة في بغداد بصرف رواتب المعلمين وفقًا لقرار المحكمة الاتحادية العراقية.

جاء هذا في بيان للاتحاد، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، تزامنًا مع الاحتفال بيوم المعلم العالمي في 5 أكتوبر/ تشرين الأول، ويوم معلمي كوردستان في 6 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأكد الاتحاد في بيانه على ضرورة معالجة الأعباء الجسدية والنفسية التي تعرض لها المعلمون خلال السنوات الماضية. وأضاف: "نصر على صرف رواتب المعلمين كاملة استنادًا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، كما ندعو إلى استئناف ترقيات الموظفين والمعلمين التي توقفت منذ عام 2016".

وفي نفس السياق، دعا الاتحاد إلى البدء في توزيع الأراضي أو تنفيذ مشاريع إسكان لصالح المعلمين.

ويعاني قطاع التعليم في إقليم كوردستان من تحديات كبيرة، خصوصًا فيما يتعلق بتأخر الرواتب والمستحقات المالية للمعلمين، وهي مشكلة مستمرة منذ سنوات. وتزامنًا مع اقتراب يوم المعلم العالمي، تتزايد الضغوط على الحكومة للاستجابة لهذه المطالب، خاصة في ظل وجود قرارات قضائية تؤكد أهمية تحسين أوضاع المعلمين المالية.