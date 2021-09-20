مع اقتراب الشتاء.. "نفط ابيض" من بغداد الى السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت محافظة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، أنها ستتسلم حصة النفط الابيض من الحكومة الاتحادية اعتباراً من شهر تشرين الأول المقبل.

وقالت المحافظة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "وزارة النفط الاتحادية أبلغتنا بإرسال كمية من النفط الابيض لمواطني السليمانية مطلع شهر تشرين الأول المقبل".

وأضاف البيان أن "المحافظة بحاجة إلى 264 مليون لتر من النفط الابيض لضمان حصول كل عائلة على برميل واحد"، موضحاً أن "حكومة الإقليم ستسعى كذلك لتوزيع برميل واحد للمواطنين لتصبح حصة كل عائلة برميلي نفط".

ومع حلول فصل الشتاء البارد يعاني سكان السليمانية وعموم مدن اقليم كوردستان من صعوبة الحصول على النفط الابيض الذي عادة مايبدأ بيعه في الاسواق السوداء باسعار مرتفعة.