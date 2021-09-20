سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مع اقتراب الشتاء.. "نفط ابيض" من بغداد الى السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-20T07:33:00+0000
مع اقتراب الشتاء.. "نفط ابيض" من بغداد الى السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت محافظة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، أنها ستتسلم حصة النفط الابيض من الحكومة الاتحادية اعتباراً من شهر تشرين الأول المقبل.

وقالت المحافظة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "وزارة النفط الاتحادية أبلغتنا بإرسال كمية من النفط الابيض لمواطني السليمانية مطلع شهر تشرين الأول المقبل".

وأضاف البيان أن "المحافظة بحاجة إلى 264 مليون لتر من النفط الابيض لضمان حصول كل عائلة على برميل واحد"، موضحاً أن "حكومة الإقليم ستسعى كذلك لتوزيع برميل واحد للمواطنين لتصبح حصة كل عائلة برميلي نفط".

ومع حلول فصل الشتاء البارد يعاني سكان السليمانية وعموم مدن اقليم كوردستان من صعوبة الحصول على النفط الابيض الذي عادة مايبدأ بيعه في الاسواق السوداء باسعار مرتفعة.

related

خبير: الوضع الصحي لمرضى كورونا "سيء" في السليمانية

Date: 2021-03-27 14:38:21
خبير: الوضع الصحي لمرضى كورونا "سيء" في السليمانية

صور.. أقدم معمل احذية في السليمانية أبوابه مشرعة رغم توقفه عن الإنتاج

Date: 2021-08-02 12:45:26
صور.. أقدم معمل احذية في السليمانية أبوابه مشرعة رغم توقفه عن الإنتاج

القاء القبض على متهمين هددا بقتل شخص وحرق محله في السليمانية

Date: 2019-09-10 22:53:17
القاء القبض على متهمين هددا بقتل شخص وحرق محله في السليمانية

جريحان بإطلاق نار في السليمانية والشرطة تعتقل المهاجم

Date: 2021-09-15 11:36:51
جريحان بإطلاق نار في السليمانية والشرطة تعتقل المهاجم

قضاء في السليمانية يسجل تاسع حالة وفاة بكورونا

Date: 2020-07-04 11:03:50
قضاء في السليمانية يسجل تاسع حالة وفاة بكورونا

السليمانية تدعو للتبليغ عن اماكن التجمعات وتعلن 10 حالات يُشتبه اصابتها بكورونا

Date: 2020-03-12 11:22:15
السليمانية تدعو للتبليغ عن اماكن التجمعات وتعلن 10 حالات يُشتبه اصابتها بكورونا

محتجون يضرمون النيران بمقار عدة أحزاب قرب السليمانية

Date: 2020-12-07 11:55:56
محتجون يضرمون النيران بمقار عدة أحزاب قرب السليمانية

حظر العيد الشامل يصيب اسواق السليمانية بإنتكاسة جديدة

Date: 2020-05-21 14:54:54
حظر العيد الشامل يصيب اسواق السليمانية بإنتكاسة جديدة