مع استمرار إضراب المعلمين عن الدوام.. عودة جزئية للدراسة في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في السليمانية، يوم الاثنين، بعودة الدراسة في عدد من مدارس المحافظة على الرغم من استمرار المعلمين والمحاضرين باضرابهم عن الدوام احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب الشهرية.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 10 مدارس إعدادية، عاد طلابها من المرحلة 12 (السادس اعدادي) إلى قاعات الدراسة في مطلع الأسبوع الجاري".

وبين أن "أغلب المواد الدراسية الخاصة بمناهج المرحلة 12 يتم تدريسها من قبل المعلمين لتلك المواد، ولكن بعض المواد لم تدرس لغاية الآن لعدم عودة المعلمين إلى الدوام".

وأشار المصدر إلى أن "عودة المعلمين لقاعات الدراسة كانت طوعية وبدون أي ضغط من قبل إدارات المدارس عليهم، ومن المتوقع عودة المعلمين الآخرين خلال هذا الأسبوع".

ولفت إلى أنه "من المقرر أن تعقد إدارات المدارس اجتماعاً اليوم مع مسؤولين في المديرية العامة لتربية السليمانية لمناقشة عودة الدراسة في المرحلة الإعدادية بصورة كاملة أو فقط في المرحلة 12 دون ضغط على الكوادر التعليمية".

فيما أكد طلاب من المرحلة 12 لمراسل وكالة شفق نيوز، أنهم قاموا خلال العطلة الصيفية بأخذ دروس خصوصية بمبالغ باهظة، ويجب عليهم أن يتمّوا هذا العام دراستهم في هذه المرحلة، مطالبين بعودة المعلمين لقاعات الدراسة حرصاً على مستقبلهم، مثمنين في الوقت نفسه رغبة بعض المعلمين بالعودة لقاعات الدراسة رغم عدم الاستجابة لمطالبهم.

وكانت لجنة المعلمين والمحاضرين المجانيين المضربين عن الدوام، قد أعلنت يوم أمس الأحد، الاستمرار بالإضراب عن الدوام للأسبوع الخامس على التوالي.