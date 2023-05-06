مع ارتفاع درجات الحرارة .. أربيل وجهة دائمة للسياح من مختلف محافظات العراق (صور)

شفق نيوز / مع بدء ارتفاع درجات الحرارة في عموم العراق، يتوافد السياح من مختلف المحافظات إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان للإستمتاع في الأجواء السياحية في المدينة.

وجهة سياحية

‏ويقول غيث محمد وهو سائح قادم من العاصمة بغداد لوكالة شفق نيوز إن "مدينة أربيل هي وجهة السياح من مختلف المحافظات منذ سنوات طويلة مع قدوم فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة حيث نأتي للإستمتاع في الأجواء الجميلة والمناظر الخلابة داخل وخارج المدينة".

و‏يزور أسواق مدينة أربيل المئات من السياح كل يوم للتجول والتبضع فيها.

وتقول إسراء سمير القادمة من الموصل لوكالة شفق نيوز إن "أسواق مدينة أربيل توفر الكثير من البضائع الجميلة للسياح و بأسعار مناسبة حيث يعتبر سوق القيصرية، وسط المدينة، من الوجهات الأساسية للسياح الذي يتم فيه بيع مختلف الأغراض".

تسهيلات دخول السياح

‏قدمت السلطات المحلية الكثير من التسهيلات لدخول السياح، ويقول محمود الجبوري القادم من محافظة صلاح الدين لوكالة شفق نيوز إن "تسهيلات دخول السياح كانت صعبة نوعا ما في السابق ولكن التسهيلات الحالية التي تقدمها حكومة إقليم كوردستان تعتبر سهلة جدا مقارنة بالماضي من ناحية الحصول على الإقامة وغيرها من الإجراءات المتخذة الأمر الذي يشجع قدوم السياح إلى مدن الإقليم".

‏من جانبه يقول عبد الله الشمري لوكالة شفق نيوز إن " الأجواء في مدينة أربيل والمناطق الموجودة فيها تجعل السياح من مختلف المحافظات يستغلون أيام العطلة حيث درجة الحرارة مرتفعة في محافظات وسط وجنوب العراق ويأتون إلى هذه المدينة و يزورون المناطق السياحية فيها".