معهد في كوردستان يطالب مسرور بارزاني بالاستماع لمطالب معتصمي السليمانية

شفق نيوز/ دعا معهد "إعادة التأهيل الجنائي" في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، إلى استقبال المعتصمين المضربين عن الطعام في السليمانية والاستماع لمطالبهم.

وناشد المعهد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مسرور بارزاني، لاستقبال 13 مضربا في محافظة السليمانية، ودعوتهم إلى عاصمة الإقليم (أربيل) للقاء الحكومة، والاستماع عن قرب لمطالبهم، التي تتعلق بتحسين أوضاعهم وضمان حقوقهم.

كما طالب بمنع أي تجاوزات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار المجتمعي والأمني في الإقليم"، داعياً في الوقت نفسه المضربين إلى "تبني موقف مسؤول والابتعاد عن أي ممارسات قد تؤثر على السلم الاجتماعي".

وشدد على أن "المطالبة بالحقوق يجب أن تتم في إطار احترام القانون والقيم الوطنية، وعدم السماح لأي جهة بتحويل قضيتهم إلى أجندة غير وطنية".

ويأتي هذا البيان في ظل استمرار إضراب 13 معلمًا وموظفًا حكوميًا في السليمانية عن الطعام منذ أسبوعين، حيث تتمثل مطالبهم الأساسية في تثبيت درجاتهم الوظيفية وصرف رواتبهم المتأخرة وتوطينها، هذه الأزمة تعكس حالة من التوتر في بعض القطاعات الحكومية، وسط مطالبات متزايدة بتحسين الظروف المعيشية والوظيفية في الإقليم.