معلومات عن الشابين المعتقلين من قبل الجيش التركي في اربيل

شفق نيوز/ ذكرت مصادر مطلعة في اقليم كوردستان، يوم الاحد، ان الشابين اللذين اعتقلهما الجيش التركي في اربيل بتهمة التجسس لم يتم الإفراج عنهما لغاية الان.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، ان "الشابين عندما اقتربا من إحدى القواعد العسكرية التركية كان برفقتهما امرأة من سكان مخيم مخمور للاجئين الكورد الاتراك ولم يعلم سبب وجودهما برفقة هذه المرأة وهل انهم كانا ينويان عبور الحدود بشكل غير شرعي او انهما كانا ذاهبان للصيد حسب ما يدعي أقرباء الشابين".

وعادة ما يقوم الجيش التركي بإطلاق سراح المواطنين الذين يقتربون من قواعده داخل الأراضي العراقية ولكن هذه المرة مضى نحو اربعة أيام على اعتقال الشابين وما زالا معتقلين ومصادر تتحدث عن نقلهم الى داخل الاراضي العراقية.

وكان احسان جلبي مدير ناحية سيدكان ذكر في تصريح صحفي اعتقال شابين من احدى القرى التابعة للناحية من قبل الجيش التركي.