معلمو وموظفو السليمانية يطلبون من السيستاني التدخل ودعم مطالبهم

شفق نيوز/ طلب ممثلو المعلمين والموظفين "المعترضين" في السليمانية اليوم الثلاثاء، من المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني التدخل لحل مشكلتهم وضمان مخصصاتهم المالية في الموازنة العامة، عدّ نائب عن المحافظة هذا الطلب بأنه "رسالة يجب استيعابها".

وقال ممثل المعلمين والموظفين سامان علي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنهم زاروا بغداد وعقدوا عدة اجتماعات مع عدد من الكتل البرلمانية وأعضاء اللجنة المالية والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء وعدد من الشخصيات المؤثرة، وذلك لمناقشة مطالبات الموظفين والمعلمين في كوردستان بغية ادراجها ضمن الموازنة الاتحادية للعام الحالي.

وبين أن تلك المطالبات تتضمن صرف الديون القديمة التي تم استقطاعها تحت مسمى الادخار الإجباري، وإقرار العلاوات والترفيعات المهنية .

وطالب ممثل المعلمين والموظفين، الكتل البرلمانية الكوردية بدعم مطلب المعلمين والموظفين وعدم التصويت على الموازنة إذا لم تضمن حقوق شعب كوردستان، كما طلبوا من المرجع الشيعي الأعلى التحدث بصراحة بشأن هذه القضية ودعم حقوق المعلمين والموظفين.

وثمن ممثل المعلمين والموظفين جميع الجهات التي استقبلتهم وتضامنت مع حقوقهم .

بدوره طالب النائب سوران عمر، عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بصرف رواتب موظفي الاقليم وإرسال المبالغ الخاصة بشهر أيار المنصرم.

وأشار عمر، إلى أن الطلب الذي وجهه المعلمون والموظفون إلى المرجع الشيعي الأعلى، بمثابة رسالة لحكومة الإقليم يجب استيعابها .