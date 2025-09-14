معلمو كوردستان يعلنون مقاطعة بدء العام الدراسي

شفق نيوز- السليمانية

بعد إعلان وزارة التربية في إقليم كوردستان تحديد الحادي والعشرين من أيلول الجاري موعداً لبدء العام الدراسي الجديد (2025 – 2026)، أعلن معلمون محتجون رفضهم الالتزام بالموعد، مؤكدين المضي في "مقاطعة" الدوام.

وقال دلشاد ميراني، عضو لجنة المعلمين المحتجين في السليمانية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "يوم 21 من الشهر الحالي سيكون يوم مقاطعة للتدريس في جميع القطاعات"، مشدداً على أن "المقاطعة تشمل كل المراحل الدراسية".

وأضاف ميراني أن المعلمين يستعدون لتجديد حراكهم الاحتجاجي هذا العام، مبيناً أن "الاعتصامات والاحتجاجات ستنطلق مجدداً، غير أن لجنة المعلمين المحتجين في السليمانية لم تحدد بعد توقيت بدء تلك الفعاليات".

وكانت وزارة التربية في الإقليم قد أعلنت في السابع من أيلول الجاري أن يوم الأحد، الموافق 21 / 9 / 2025، سيكون موعداً لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية والأهلية المشمولة بنظام الوزارة.