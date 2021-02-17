معلمو كوردستان يطالبون بالأولوية في تلقي لقاح كورونا

شفق نيوز/ طالب اتحاد معلمي كوردستان، يوم الاربعاء، بأن تكون الاولوية لهم في تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا لدى وصوله الاقليم.

وقال رئيس اتحاد معلمي كوردستان احمد صابر، لوكالة شفق نيوز، انه زار اليوم، مع عدد من اعضاء الاتحاد وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان.

وأضاف صابر، أنه طلب من وزير الصحة أن تكون الاولوية للتدريسيين عند وصول لقاح كورونا، وتقديم كافة التسهيلات والتعاون مع المعلمين عند مراجعة المراكز الصحية لإجراء فحص كورونا.

وأشار صابر إلى أن الوضع تحت السيطرة ولا توجد زيادة في الاصابات بين التدريسين او الطلبة.

وكشفت جيمن آكري مسؤولة مكتب منظمة الصحة العالمية في وزارة الصحة بحكومة إقليم كوردستان، في وقت سابق، عن إطلاق خطة خاصة لتطعيم السكان في الإقليم ضد فيروس كورونا.

وأعلنت صحة الإقليم عن شروعها بعملية التطعيم الخاصة بفيروس كورونا في الفترة ما بين نهاية شباط الجاري، وبداية أذار المقبل.