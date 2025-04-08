معلمو كوردستان يدعمون نظرائهم في عموم العراق باضرابهم المستمر

شفق نيوز/ أعلن اتحاد معلمي كوردستان، يوم الثلاثاء، دعمه الكامل للتحركات المدنية التي أطلقتها نقابة معلمي العراق، مؤكداً وقوفه إلى جانب مطالب المعلمين العادلة، في حين طالب حكومة إقليم كوردستان بالاستجابة السريعة لحقوق المعلمين وتنفيذ مطالبهم الأساسية.

وقال مكتب أمانة سر اتحاد معلمي كوردستان، في بيان رسمي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "المعلمين في عموم العراق وفي إقليم كوردستان يمرون بظروف معيشية صعبة"، مشيراً إلى أن "الاتحاد يعلن دعمه للحراك المدني الذي دعت إليه نقابة معلمي العراق".

وأوضح البيان أن الاتحاد يرى من الضروري أن "تقوم حكومة إقليم كوردستان بتنفيذ الحقوق المشروعة للمعلمين"، موضحاً أن تلك الحقوق تتمثل في "صرف الرواتب بشكل منتظم، والترقيات الوظيفية، وزيادة المخصصات المالية، وتثبيت المعلمين العاملين بالعقود".

وأكد الاتحاد أن "تحقيق هذه المطالب يعتبر خطوة أساسية لتحسين أوضاع المعلمين وضمان مستقبل العملية التربوية في الإقليم".

وشدد اتحاد معلمي كوردستان على "أهمية استجابة الحكومة لمطالب المعلمين في أسرع وقت ممكن"، داعياً إلى "تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية بما يليق بدورهم الحيوي في بناء المجتمع وضمان جودة التعليم في إقليم كوردستان".

وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات عراقية عدة، يوم الأحد الماضي، تظاهرات كبيرة من قبل موظفي وزارة التربية والكوادر التدريسية، للمطالبة بإقرار سلم الرواتب وتحقيق مطالبهم، فضلا عن الاحتجاج على التفاوت في الرواتب بين دوائر.

ووثقت كاميرا شفق نيوز، صوراً للمتظاهرين من المعلمين المضربين عن الدوام، في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، وكذلك مقطع فيديو للمعلمين في محافظة بابل، حيث تستمر تظاهرات المعلمين مع انتظار جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في وقت لاحق من اليوم، ومن المفترض مناقشة مطالب المعلمين التي أدرجت على جدول أعمال المجلس.