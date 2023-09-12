معلمو كوردستان "قلقون" مع بدء العام الدراسي الجديد

شفق نيوز/ أعلن فرع السليمانية لاتحاد المعلمين الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، أن تأخير توزيع الرواتب أصبح "مشكلة" أمام العملية التعليمية، مطالبا بتوزيع الرواتب الشهرية في أسرع وقت ممكن وخاصة لشهري تموز وآب الماضيين.

وقال المجلس في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "بينما كنا ننتظر الاحتفال ببداية العام الدراسي الجديد، إلا أن تأخير توزيع الرواتب أصبح مشكلة في استمرار العملية التعليمية"، مضيفا "نحن نشعر بالقلق إزاء موقف مجلس اتحاد معلمي كوردستان، فكان على نقابة المعلمين أن تدعم مطالب المعلمين بصوت واحد، وعليهم أن يتحملوا المسؤولية المناسبة عن الوضع".

وأضاف البيان "نحن نشعر بالقلق كذلك من إهمال حكومة إقليم كوردستان وموقفها حيال سوء الظروف المعيشية للمعلمين وتوزيع الرواتب كل 30 يومًا".

وطالب فرع الاتحاد في السليمانية، "البدء بتوزيع رواتب شهري تموز وآب في أسرع وقت ممكن"، مؤكدا دعمه "كافة مطالب المعلمين والإجراءات المدنية التي يتبعونها لضمان مطالبهم، كون توزيع الرواتب سيكون بداية جيدة للعام الدراسي الجديد".

وأعلن وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان خلال زيارة له الى محافظة السليمانية، أمس الاثنين، تضامنه مع مطالب المعلمين بصرف رواتبهم المتاخرة، وأكد أن يوم غد الأربعاء (الثالث عشر من أيلول) الجاري سيكون موعد بدء العام الدراسي الجديد.

وكان معلمو السليمانية أعلنوا، الإضراب عن الدوام الرسمي اعتبارا من يوم 13 من أيلول الحالي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد وطالبوا الموظفين الحكوميين بالإضراب.

ووجّه رئيس "المنظمة العربية للتربية" جمال أديب الحسامي في التاسع من أيلول الجاري، مناشدة عاجلة للحكومة العراقية لصرف مستحقات معلمي ومدرسي اقليم كوردستان، وأكد انهم يعيشون أوضاعاً اقتصادية حرجة جراء عدم صرف رواتبهم لشهرين متتاليين.