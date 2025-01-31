معلمو جمجمال ينضمون لاعتصامات السليمانية والمطلب واحد

شفق نيوز/ أعلن معلمو ومحاضرو قضاء جمجمال، مساء الجمعة، انضمامهم للاعتصامات المستمرة في السليمانية، والتي دخلت يومها الرابع، احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب والعلاوات المتراكمة منذ أكثر من عشر سنوات.

وأكد ممثل معلمي ومحاضري جمجمال، إسحاق حسين، خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، أن "المعلمين لن يتراجعوا حتى تحقيق مطالبهم، رغم التحديات التي يواجهونها".

وأضاف حسين، أن "معلمي جمجمال يؤيدون بشكل مطلق الاعتصامات والإضرابات التي ينظمها زملاؤهم في محافظة السليمانية، وأن هذه الخطوة تأتي دفاعًا عن حقوق المعلمين والموظفين الذين يعانون من تدهور أوضاعهم المعيشية بسبب تأخر الرواتب وعدم صرف العلاوات المستحقة".

وأوضح أن "المعلمين رغم الظروف الجوية القاسية التي تمر بها السليمانية، مصرون على الاستمرار في احتجاجاتهم حتى تلبية مطالبهم، مضيفًا أن صمود المعتصمين خلال الأيام الماضية يعد نموذجًا للنضال السلمي، وأن حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية مطالبتان بالاستجابة لمطالبهم بشكل واضح وسريع".

وأشار حسين، إلى أن الاحتجاجات لن تتوقف، وأن معلمي جمجمال انضموا إلى زملائهم في السليمانية حتى تحقيق الاستجابة المطلوبة، مثمنًا الجهود التي بذلها المعتصمون منذ بدء الحراك.

واختتم ممثل معلمي جمجمال حديثه بالتأكيد على أن هذا الحراك ليس مجرد احتجاج عابر، بل هو مطلب مشروع يجب على السلطات معالجته بشكل جذري، مضيفاً أن استمرار التجاهل سيؤدي إلى تصعيد أكبر.

وتشهد محافظة السليمانية منذ أربعة أيام اعتصامات متواصلة للمعلمين والموظفين، احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب والعلاوات المتراكمة التي لم تُدفع منذ أكثر من عشر سنوات. وازدادت حدة الاحتجاجات مع استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إدارة الإقليم، وسط مطالبات بضرورة وضع حلول عاجلة لإنهاء معاناة آلاف الموظفين الذين يواجهون ضغوطًا معيشية متزايدة.