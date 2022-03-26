معلمو السليمانية يواصلون الإضراب في المدارس (صور)

شفق نيوز / بعد انتهاء عطلة عيد "نوروز" يوم السبت، لم يعد معلمو السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، إلى المدارس، ليعلنوا الاستمرار بالإضراب.

مصدر مطلع من لجنة المعلمين المضربين في السليمانية، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "العديد من الطواقم التعليمية في الكثير من مدارس محافظة السليمانية، لم تعد للقاعات الدراسية، بالرغم من انتهاء عطلة عيد نوروز وتوزيع رواتب شهر شباط الماضي".

واضاف المصدر، أن "المعلمين المعترضين طالبوا بصرف رواتبهم الشهرية في وقتها المحدد، والذي أعلنته حكومة إقليم كوردستان في وقت سابق".

وأشار المصدر، إلى أن "المعلمين المضربين، طالبوا بصرف رواتب شهر آذار الحالي وصرف العلاوات والترفيعات المهنية لهم، لإنهاء حالة الإضراب".