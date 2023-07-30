معلمو السليمانية يهددون بنقل احتجاجاتهم الى ساحة التحرير ببغداد: سئمنا من تأخير الرواتب

شفق نيوز/ هددت هيئة الدفاع عن حقوق المعلمين والموظفين الحكوميين في كوردستان، يوم الأحد، بنقل تظاهراتهم واحتجاجاتهم لساحة التحرير في العاصمة بغداد وتقديم شكوى قضائية ضد حكومتي المركز والاقليم لدى المحكمة الاتحادية بخصوص ملف رواتب الموظفين.

وقال المتحدث باسم الهيئة دلاور علي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان "المعلمين والموظفين سئموا خلال الأعوام التسعة الماضية من مشكلة استقطاع وتأخير صرف الرواتب من قبل الجهات المعنية".

وطالب علي الحكومة العراقية بأن تتبنى صرف رواتب موظفي الاقليم بصورة مباشرة دون ارسال الرواتب الى وزارة المالية في حكومة الاقليم"، داعياً الى "اعادة الرواتب المدخرة التي تم ادخارها إجبارياً خلال السنوات التسعة الماضية والمباشرة بصرف العلاوات والترفيعات المتوقفة".

وطالبت الهيئة بمحاسبة "المتسببين بقطع وتاخير وادخار رواتبهم"، حاثة معلمي وموظفي محافظات الوسط والجنوب على "مساندة مطالبهم وإلزام حكومة الإقليم بالعمل بقانون التقاعد الاتحادي".

كما هددت الهيئة بنقل التظاهرات والاحتجاجات المطلبية الى ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد وتقدم شكوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد حكومتي المركز والاقليم في حال لم تستجب حكومة بغداد لمطالب المحتجين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن موظفي المديرية العامة للبلديات في محافظة السليمانية اعلنوا صباح اليوم الاضراب العام عن الدوام الرسمي احتجاجا على تاخير صرف مرتبات شهر حزيران المنصرم، مؤكدين استمرارهم بالاضراب لحين صرف رواتبهم الشهرية.