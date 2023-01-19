معلمو السليمانية يهددون بتدويل ملف الرواتب واللجوء إلى بغداد

شفق نيوز/ طالب عدد من المعلمين والموظفين الحكوميين في محافظة السليمانية اليوم الخميس، صرف المخصصات المالية لهم مهدد باللجوء للمحكمة الاتحادية.

وقال المعلم دانا عبدالله خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن مخصصاتهم الوظيفية قطعت بصورة غير قانونية منذ ثمانية اعوام.

واضاف ان الحكومة تحججت بتراجع اسعار النفط والحرب على داعش الا انه في الوقت الحالي رفعت كل الاسباب الا ان الحكومة لم ترجع حقوق القسم الكبير من الموظفين الحكومية باستثناء موظفي الرئاسات الثلاث والقضاء والامن والذين يمثلون ثلث الموظفين الحكوميين.

وطالب دانا من حكومة الإقليم صرف تلك المخصصات، مهددا باللجوء الى المحكمة الاتحادية لتقديم شكوى قضائية، مؤكداً انهم انهوا المرحلة الأولى من مطالبهم والمتمثلة بالمظاهرات واللجوء للجهات الحكومية.

وعن المرحلة التالية لهم بين دانا عبدالله انهم ومن الاسبوع المقبل سيلجأون الى القنصليات والسفارات الدولية قبل اللجوء للمحكمة الاتحادية.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد قطعت المخصصات الوظيفية للموظفين العمومين في (21-12-2015)، بسبب أزمة اقتصادية خلفتها الحرب على داعش وتراجع اسعار النفط عالميا.