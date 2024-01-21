معلمو السليمانية يجددون تظاهراتهم ويؤكدون استمرار الإضراب حتى صرف الرواتب

شفق نيوز/ جدد المعلمون والمحاضرون المجانيون في محافظة السليمانية، يوم الأحد، احتجاجاتهم للمطالبة بصرف الرواتب والترفيعات الوظيفية، مؤكدين استمرارهم بالإضراب وعدم الرجوع لقاعات الدراسة، لحين تحقيق مطالبهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعلمين والمحاضرين في السليمانية وبعض المناطق الأخرى خرجوا مجددا اليوم، بتظاهرة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة والترفيعات الوظيفية.

وأشار إلى أن المحافظة شهدت تظاهرات على مدار الأربعة أشهر الماضية ومع بدء العام الدراسي الجديد امام مديرية تربية السليمانية للمطالبة للمطالبة بحقوقهم من الرواتب والتعيينات.

وبين ان المحتجين أكدوا استمرارهم في التظاهر والإضراب العام لحين استجابة الجهات الرسمية لمطالبهم، مشيرين إلى أن الضغوط والأساليب الأخرى لا تثني ارادتهم وسيستمرون بمقاطعة الدوام لحين تنفيذ المطالب.

ويوم أمس، قال نائب رئيس اتحاد المعلمين في السليمانية عطا أحمد، لمراسل وكالة شفق نيوز، أن القوات الأمنية استدعت عددا من المعلمين والمحاضرين في السليمانية عند الساعة العاشرة صباحا، وقد تم إطلاق سراحهم في تمام الساعة السادسة مساء فيما بين وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان اليوم الأحد أن القوات الأمنية لم تعتقل احد بل تم استدعائهم.