معلمو السليمانية يبدأون تظاهراتهم بقطع شارع سالم (صور)

شفق نيوز / انطلقت صباح اليوم السبت، تظاهرات المعلمين والمدرسين في السليمانية، احتجاجا على قرار الترفيعات والعلاوات المشروط من حكومة إقليم كوردستان.

وقطع المحتجون، شارع سالم من أمام تربية المحافظة، تاركين قاعات الدراسة، ورافعين لافتات ترفض الترفيعات المشروطة وتطالب بالمساواة بين الموظفين.

وقال كاروان أحمد (أحد المحتجين) لوكالة شفق نيوز، إن "قرار حكومة الإقليم المشروط بخصوص الترفيعات والعلاوات المهنية لموظفي القطاع العام هو صورة أخرى من صور الظلم للموظفين الحكوميين وصورة أخرى من صور التميز الحزبي بين الموظفين".

وأضاف أحمد: "كان على حكومة الإقليم أن توفر جميع المستلزمات الحياتية والمعاشية والمهنية للموظفين، وبعدها تبدأ بخلق التنافس بين الموظفين".

وأشار إلى أن "التظاهرات المطالبة بالحقوق ستستمر وسنقاطع قاعات الدراسة لحين الاستجابة للمطالب".

في السياق، أفاد مراسل الوكالة، بأن معلمي محافظة حلبجة، وقضاء رانية، خرجوا بتظاهرات مشابهة للسليمانية، ولنفس المطالب، وهي "رفض الترفيعات والعلاوات المشروطة".

وكان مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، قد قرر في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إعادة الترفيعات والعلاوات المتوقفة منذ عام 2014، لكن بشروط، مؤكدا أن الغاية من ذلك هو المنافسة الإيجابية، وسيتم تطبيق القرار من بداية العام المقبل.