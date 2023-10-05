معلمو السليمانية: مجبرون على مطالبة بغداد بصرف رواتبنا مباشرة

شفق نيوز/ أكد ممثل المعلمين المضربين عن الدوام في السليمانية، دلشاد ميران، يوم الخميس، أنهم "اضطروا" إلى المطالبة بأن يكون صرف رواتبهم مباشرة من بغداد دون المرور بحكومة إقليم كوردستان.

وقال ميران لوكالة شفق نيوز، إن "هذا اليوم عيد المعلم، وهو مهم في تاريخ العملية التعليمية وكان من المفترض أن يتم الاحتفال به في قاعات الدراسة لكن مع الأسف فنحن مضربون عن الدوام بسبب تأخر صرف الرواتب".

وأضاف "الآن هناك 225 ألف طالب وطالبة و75 ألف معلم و25 ألف محاضر قاطعوا العملية التعليمية بسبب عدم صرف الرواتب الشهرية والتي تعد أبسط الحقوق الواجب توفيرها من قبل حكومة الإقليم".

وعن حملة جمع التواقيع لتحويل صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان من بغداد، أوضح أن "المعلمين المضربين عن الدوام والموظفين كانوا مجبرين على القيام بهذه الخطوة، خصوصاً وأن المعلمين فقط قدموا 67 طلباً وبياناً لحكومة الإقليم لمعالجة مشكلة الرواتب لكن لم تبادر الحكومة لحل المشكلة لهذا اضطررنا لجمع التواقيع لتمويل رواتبنا من بغداد".

وأشار ميران إلى أن "إجراءات تحويل رواتب موظفي الإقليم على الحكومة الاتحادية وصل لخطوات متقدمة بعد حصولنا على الدعم من أربع كتل نيابية كوردستانية ونواب عرب".

وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن حكومته حاولت إقناع الحكومة الاتحادية بعدم تسييس رواتب موظفي الإقليم.

وقال بارزاني في كلمة ألقاها في حفل تخرج طلاب جامعة صلاح الدين في أربيل، حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "إقليم كوردستان هو كيان دستوري والرواتب توزع من قبل الإقليم وليس كما يحاول البعض أن يتم إرسال الرواتب من قبل بغداد مباشرة وهذا انتهاك لحقوق كوردستان الدستورية"، مؤكدا أن "بقاء إقليم كوردستان هو بقاء لنا جميعا".