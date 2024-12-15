معلمو الدراسة الكوردية: 76 يوماً بلا رواتب ومدارس كركوك مشلولة بسبب الإضراب

شفق نيوز/ أعلن ممثل معلمي ومدرسي قسم الدراسة الكوردية في تربية كركوك، الأحد، عن استمرار إضرابهم لليوم الـ76 احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ شهرين، مؤكدا أن غالبية المدارس التابعة للقسم تعاني من شلل شبه كامل بسبب الإضراب، فيما أشار إلى استمرار الاحتجاج لحين حل أزمة الرواتب بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

وقال محمد جليل، ممثل القسم، لوكالة شفق نيوز، إن "معلمي ومدرسي الدراسة الكوردية في كركوك لم يتسلموا رواتبهم منذ شهرين، مما دفعهم إلى الإضراب عن العمل، نحمّل الأطراف المعنية في حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية مسؤولية قطع أرزاق آلاف الكوادر التربوية".

وأضاف جليل أن "الإضراب أثر بشكل كبير على العملية التعليمية، حيث أصبحت أكثر من نصف المدارس خالية من الكوادر التدريسية. هذا الوضع تتحمله الجهات التي لم تُبدِ الجدية اللازمة في التعامل مع ملف الرواتب".

وأوضح جليل أن "الحل الوحيد لإنهاء الإضراب هو صرف الرواتب المتأخرة لثلاثة أشهر، وهي استحقاقات مشروعة للكوادر التربوية التي تعتمد بشكل كامل على هذه الرواتب".

من جانبها، قالت المعلمة نيكار محمود، إحدى أعضاء القسم، لوكالة شفق نيوز: "نظمنا اعتصاماً وإضراباً للمطالبة بصرف رواتبنا المتوقفة منذ شهرين. نحن نتحمل أعباء عائلية والتزامات مالية، ولا يمكننا الاستمرار دون رواتب".

وأكدت محمود أن "أكثر من ثمانية آلاف معلم ومدرس وموظف على ملاك إقليم كوردستان تأثرت حياتهم اليومية بسبب الخلافات السياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. نحن نطالب بصرف الرواتب بشكل منتظم، ولا علاقة لنا بالصراعات السياسية".

وختمت بالقول: "سوف نستمر في التظاهر والإضراب لحين تحقيق مطالبنا، ونناشد الحكومتين حل الأزمة بما يضمن استقرار الحياة المعيشية للكوادر التعليمية ومستقبل الطلاب".