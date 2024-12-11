معلمو الدراسة الكوردية في كركوك يعلنون إضرابهم بسبب تأخر صرف الرواتب

شفق نيوز/ أعلن معلمو ومدرسو قسم الدراسة الكوردية في تربية كركوك، اليوم الأربعاء، عن دخولهم في إضراب عن الدوام احتجاجا على عدم صرف رواتبهم لمدة شهرين، ولصعوبة الأوضاع المعيشية التي يواجهونها، حيث قرروا عدم الاستمرار في العمل لحين صرف الرواتب المتأخرة.

وقالت المعلمة نيكار محمود، إحدى أعضاء القسم، لوكالة شفق نيوز، "نظمنا تظاهرة بالقرب من دائرة قسم الإشراف التربوي في حي الشورجة، مطالبين الحكومتين في إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بصرف رواتبنا المتوقفة منذ شهرين".

واضافت "لدينا عوائل وطلاب والتزامات مالية مستحقة الدفع، ولم نتقاضَ أي رواتب بسبب الخلافات بين بغداد والإقليم".

وأوضحت محمود أن "التظاهرة والإضراب سيستمران حتى تحقيق مطالبنا بصرف الرواتب بشكل مستمر، ولا علاقة للمعلمين والمدرسين بالمشاكل السياسية بين الحكومتين".

من جانبه، أشار المعلم أحمد خورشيد إلى أن "أكثر من ثمانية آلاف معلم ومدرس وموظف على ملاك إقليم كوردستان تأثرت أرزاقهم بسبب توقف صرف الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية والإقليم، ولهذا نحن مضطرون للاحتجاج والإضراب لحين صرف الرواتب".