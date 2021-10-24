معلمون وذوو طلبة مصابين بكورونا.. صحة السليمانية تدق ناقوس الخطر

شفق نيوز / أكدت صحة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، أن فيروس كورونا قد تفشى في المحافظة بصورة واضحة، حتى أن بعض المستشفيات باتت تغص بالمصابين، ومعظمهم من المعلمين وذوي الطلبة.

وذكر معاون مدير عام صحة السليمانية، الدكتور هيرش سليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السبب في هذا التفشي يعود للمراكز الدراسية وعودة المدارس والجامعات وأن غالبية المصابين أو الذين يتلقون العلاج هم إما معلمين أو من ذوي الطلاب".

وأضاف سليم، أن "معظم المصابين هم من الذين لم يتلقوا اللقاح وأهملوا التدابير الوقائية، حاثاً في الوقت نفسه المواطنين على "أخذ اللقاح كواقي من انتشار هذا الوباء القاتل خصوصا بعد تزايد حالات الوفيات في المحافظة".