معلمتان تنهالان بالضرب المبّرح على زميلتهما داخل مدرسة في اربيل

شفق نيوز/ قالت معلمة في احدى مدارس مدينة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان اثنين من زميلاتها انهلن عليها بالضرب المبرح مما تسبب بإصابتها بجروح وكدمات مختلفة من جسمها، في حين عزت سبب وقوع الحادث إلى أنها لم تكن مستعدة للإفصاح عن الاسئلة الامتحانية لمادتها.

وقالت المعلمة مريم حسن، من مدرسة "روشن"، خلال مؤتمر صحفي، إن "المعلمتين الاخريين ضربنها بقطعة من الحديد اضافة الى الركل بالأقدام، وهددتاها بالقتل".

وعن سبب الاعتداء أوضحت المعلمة "انني لم اكن مستعدة لإعطاء الاسئلة الامتحانية للمعلمتين من أجل أن يحصل ابنائهما على درجات أعلى"، مشيرة إلى أنه بسبب الضرب المبرح الذي تعرضت له جُرح أصبع يدها وسال منه الدم وهي بحاجة للعناية الطبية.

وقالت ايضا إنها طلبت النقل من المدرسة لعدة مرات إلا أنها لم تتلقَ أية استجابة، مؤكدة إلى أنها تتعرض إلى "معاملة سيئة وحرب نفسية داخل المدرسة" بسبب مواقفها الحازمة في التعامل مع الدرجات والاسئلة الامتحانية وعدم مجاملة أبناء المعلمين والمعلمات الذين يدرسون بنفس المدرسة.

في غضون ذلك أعلن وزير التربية والتعليم في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد في تصريح صحفي، أنه كلّف مدير التربية العامة في اربيل، ومدير المدرسة التي تعرضت فيها المعلمة للاعتداء بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.