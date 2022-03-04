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معظم أفرادها من النساء .. أربيل تفكك عصابة كبيرة لعمليات السرقة (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-04T12:13:21+0000
معظم أفرادها من النساء .. أربيل تفكك عصابة كبيرة لعمليات السرقة (صور)

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الجمعة بتفكيك عصابة تنفذ عمليات السرقة و يتعاطي أفرادها الذين معظمهم النساء المخدرات.

وذكرت الشرطة في بيان اليوم، أن قسم شرطة مكافحة الجريمة، مكتب ناحية "كسنزان" تمكن من القاء القبض على عصابة تتألف من ستة أفراد أثنان منهم من الرجال والأربع الباقون من النساء، وهم كل من: (ا. ا. ح) و (هـ. ح. ع.) و (م. ا. ح) و (آ. ب. ح.) و (س. س. م.) و (ب. م. س.).

وأضاف البيان أنه القي القبض على هؤلاء بتهمة تنفيذ جرائم السرقة في الناحية المذكرة حيث أقدموا على كسر حزينة (قاصة) وسرقوا منها أموال، ومصوغات ذهبية، وسلاح نوع مسدس، ومواد الكترونية إضافة إلى سرقة سلع منزلية.

وأشارت الشرطة إلى أن "المتهمين اعترفوا بتنفيذ 6 جرائم سرقة، وعند القاء القبض عليهم ضُبطت بحوزتهم كمية من الأموال والذهب والهواتف النقالة، ومواد مخدرة، وأنابيب ومعدات تُستخدم للتعاطي، و(15) نوعا من الحبوب المختلفة المخدرة".

وقالت مديرية شرطة اربيل، إنه تم تنظيم ملف تحقيق لهم وفق المادة 443 من قانون العقوبات، وهم محتجزون حاليا.

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