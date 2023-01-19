معظمهم نساء.. أربع ضحايا وجريح بهجوم يستهدف أسرة من إقليم كوردستان بتركيا (صور)

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الخميس بمقتل اربعة أشخاص من اقليم كوردستان و اصابة خامس بجروح في حادث إطلاق نار بمدينة ماردين التركية .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "الحادثة وقعت في وقت متأخر من مساء يوم الأمس حيث قام مجهولون باطلاق النار على سيارة كانت تقل خمسة مواطنين كورد من أسرة واحدة في مدينة ماردين التركية ما ادى مقتل اربعة منهم واصابة الخامس بجروح بليغة ".

واضاف ان " المواطنين الخمسة هم من اهالي قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك وقد توجهوا الى تركيا لاجراء عملية جراحية".