معظمهم نساء .. تفكيك شبكة لممارسة الدعارة في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الخميس، بتفكيك شبكة لممارسة الدعارة تتألف من اربع نساء ورجل واحد.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه "بناءً على معلوماتٍ دقيقةٍ ونشاطٍ مشتركٍ بين مديرية الأمن (الأسايش) في محافظة السليمانية وشرطة مكافحة الجريمة، وشرطة المنطقة الغربية/مركز شرطة (أزمر) التابع لمديريتنا، تم إلقاء القبض الليلة الماضية على خمسة أشخاص (أربع إناث من القومية العربية، و شخص واحد من القومية الكوردية)، وذلك استناداً للمادة (4) من قانون مكافحة الدعارة رقم 8 لعام 1988".

ووفقا للبيان، فإنه بعد استكمال التحقيقات في القضية وإثبات اعترافات المتهمين، أُحيلوا جميعًا إلى قاضي التحقيق.