معظمهم لاعبو كرة قدم .. مصرع وإصابة 21 شخصاً بحوادث في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تعرض 15 لاعبا لحادث سير ضمن الحدود الادارية لمحافظة أربيل ما أسفر عن مصرع أحدهم وإصابة 14 آخرين، في حين أصيب ستة اشخاص في حادثين مماثلين بمحافظة السليمانية.

وقع حادث مروري فجر اليوم على الطريق المؤدي إلى ناحية سيبیران ضمن حدود محافظة أربيل.

وبحسب مصدر محلي أبلغ وكالة شفق نيوز ، بان الحادث وقع عند الساعة الثالثة فجرًا، حيث فقد سائقا مركبتين من نوع “تويوتا بيك أب” و”مازدا” السيطرة على المركبتين، مما أدى إلى اصطدامهما أثناء عودتهم من مباراة كرة قدم.

وقد توفي في الحادث شخص يُدعى “علي سفين”، بينما أصيب 14 شخصًا آخر، وصفت جروح اثنين منهم بالخطيرة.

هذا وأصيب أربعة أشخاص بجروح في حادث تصادم بين مركبتين في مدينة السليمانية، بحسب ما ذكرته مديرية المرور المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ايضا، أن شخصين اصيبا بجروح في حادث سير وقع على طريق دربنديخان - زاريان في الساعة الـ1:30 دقيقة من صباح اليوم.