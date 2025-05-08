معظمهم بحالة حرجة .. احتراق 5 أطفال من أسرة واحدة بانفجار كرة نار في اربيل

شفق نيوز/ أصيب خمسة أطفال بحروق جراء اندلاع حريق مساء أمس، ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وقال عم الأطفال ويُدعى اسماعيل محمود لوكالة شفق نيوز، إن الأطفال الخمسة جميعهم أخوة وأبناء عمومة تتراوح أعمارهم بين الخامسة والسابعة أضرموا النار في غرفة داخل منزلهم مساء أمس في قرية (قرەچوغاني) غربي اربيل، ثم قاموا بالقاء كرة داخل النار وسكبوا عليها مادة النفط مما أدى إلى انفجار الكرة واحتراق أجسامهم.

وأضاف أن ثلاثة من الأطفال في حالة حرجة واثنين في حالة اعتيادية، مردفا بالقول إن الأطفال الثلاثة الذين هم حالتهم حرجة تصل نسبة الحروق في اجسادهم الى 80%، وهم الآن يرقدون في العناية الطبية في مستشفى طوارئ أربيل.