معظمها من النساء والفتيات .. تفكيك عصابة سرقت 80 ألف دولار وملايين الدنانير في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، يوم الأحد، تفكيك عصابة سرقة مكونة من خمسة أشخاص تتألف من أربع نساء ورجل واحد.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه بعد مجيء شخص وتقديمه شكوى بشأن سرقة 80 ألف دولار من سيارته تم تشكيل فريق تحقيق بهذا الشأن.

وأضاف أن، "نتائج التحقيق كشفت قيام امرأتين ورجل بارتكاب عملية السرقة، وبعد التحقيق تم التمكن من القبض على عدد من المطلوبين بالسرقة".

كما أشار المتحدث باسم الشرطة، إلى أن المقبوض عليهم هم أربع نساء وثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 13 - 17 عاما يقمن بإيقاف السيارات على الطريق الرابط بين أربيل والموصل ويستقلنّ شاحنات الحمل، ويسرقن كل ما موجود فيها.

وتابع بالقول، إنه تم الاستيلاء على 80 ألف دولار أمريكي وأربعة ملايين دينار وإعادتها إلى أصحابها كانت بحوزة مطلوبين اثنين من العصابة بينما تم الاستيلاء على خمسة ملايين دينار من مطلوب آخر.