معزياً ذوي ضحايا تفجير الطوز.. نيجيرفان بارزاني: تهديد الإرهاب مستمر في العراق

شفق نيوز/ عزّى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، ذوي ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في قضاء طوزخورماتو، مؤكداً أن الإرهاب ما يزال يشكل تهديداً في عموم العراق.

وقال بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "أتقدم بالتعازي لأسر شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في طوزخورماتو، والذي وقع أثناء انفجار قنبلة مزروعة بمركبة تابعة للواء مشترك من البيشمركة والجيش العراقي وأدى الى استشهاد ثلاثة ضباط".

وأضاف أن "هذا العمل الإرهابي يثبت أن الإرهاب ما يزال يشكل تهديداً حقيقياً لسلام واستقرار العراق وإقليم كوردستان والمنطقة بشكل عام، وبيوت المواطنين بشكل خاص في مناطق المادة 140".

وشدد نيجيرفان بارزاني، على ضرورة "استمرار ومواصلة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين البيشمركة والجيش العراقي وقوات التحالف الدولي، لمحاربة الإرهابيين ودحرهم".