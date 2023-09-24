معركة بالأسلحة البيضاء تسبب بمقتل وإصابة أربعة شبان في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان، يوم الأحد، بمقتل وإصابة أربعة شبان بمشاجرة بالأسلحة البيضاء اندلعت في قضاء "كلار".

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد الحقوقي على جمال قدوري في بيان اليوم، إنه "مساء أمس السبت اندلع شجار بالسكاكين بين خمسة شبان في ناحية "رزگاري" التابعة للقضاء المذكور، ونتج عن ذلك مقتل شاب يُدعى (بژدار جەمال محمد ) من مواليد العام 2004 بعد نقله إلى المستشفى متأثراً بجروح خطيرة أُصيب بها، مضيفا أن ثلاثة شبان آخرين أُصيبوا بجروح ايضا.

وبيّن أن قوات الشرطة توجهت على الفور إلى مكان الحادث، وتم القبض على جميع المتهمين، وتلقي المصابين العلاج اللازم في قسم طوارئ مستشفى "الشهيد هژار"، مشيرا إلى أن الشرطة شرعت بالتحقيق في سبب وكيفية وقوع الحادث مع المتهمين.