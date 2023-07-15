معرض (EDEX) التربوي يفتح أبوابه للمرة السادسة في أربيل (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم السبت، فعاليات المعرض التربوي بنسخته السادسة، وفيما وصفت مسؤولون مشاركون المعرض بأنه "مهم جداً" لتوفير منح دراسية للطلاب ودخولهم سوق العمل بـ"قوة".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المعرض حمل هذا العام عنوان EDEX حيث شاركت فيه العديد من المؤسسات التعليمية المحلية والاجنبية.

وقال أحمد كامل وهو طالب مشارك في المعرض لوكالة شفق نيوز "أنا طالب في الصف الثاني عشر الاعدادي وأتيت إلى المعرض لإيجاد المنح الدراسية والجامعات التي يمكنني دراستها حسب التخصص الذي اريده حيث ان هناك الكثير من الخيارات".

من جانبها قالت نجيبة حسن وهي ممثلة عن احدى المؤسسات التعليمية المشاركة في المعرض لوكالة شفق نيوز إن "هذا المعرض يضم العديد من التخصصات الجامعية المختلفة اضافة الى انظمة تعليمية مختلفة لطلاب المدارس بكل مراحلهم الدراسية".

وأضافت أن "هذا المعرض مهم جداً من ناحية توفير منح دراسية للطلاب بتخصصات ستتيح لهم الدخول الى سوق العمل بقوة في المستقبل، فضلاً عن الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية من خلال المؤسسات الأجنبية المشاركة".