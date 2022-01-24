معرض ورود بالقماش والسيراميك في اربيل.. صور

شفق نيوز/ احتضنت قاعة ميديا بدائرة الفنون التشكيلية بمدينة اربيل، يوم الاثنين، معرضاً فنياً مشتركاً لاربعة تدريسيات ضمن النشاط المدرسي التابع للمديرية العامة لتربية المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعرض المشترك حمل عنوان (الورود)، مبيناً أن التدريسيات الاربع وهن "افين عمر علي وتانيا سعيد خورشيد وجومان علي صالح ونجاة عبدالله عزيز" خصصن الرسم بالورود مستخدمين قطع الاقمشة والسيراميك.

وقالت افين عمر علي لمراسل الوكالة، إن هذا المعرض يعتبر من المعارض المشتركة التي شاركت فيها لكون التدريسيات الاربع اخترن ذات الموضوع وهو رسم الورود ولكن كلا باسلوبها الخاص ليخرج المعرض بهذا الشكل الجميل.