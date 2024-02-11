معرض نوار الفني.. فنّانات عراقيات ومغتربات يعرضن لوحاتهن في أربيل (صور)

شفق نيوز/ احتضن المركز الثقافي الفني في جامعة جيهان في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، معرض "نوار" للفن التشكيلي، بمشاركة 62 فنانة تشكيلية، ويستمر حتى 11 مارس القادم.

وتضمّن المعرض، لوحات فنية تشكيلية تعبّر عن رؤية الفنانات للواقع والجمال والأحاسيس الأنثوية والإنتماء للوطن، حيث حاولن من خلال اعمالهن الإبداعية، دعم الثقافة الفنية الخاصة بالمرأة العراقية وحضورها الدائم في ساحات الثقافة والفنون.

وقالت فيحاء الآغا (فنانة تشكيلية مشاركة في المعرض) لوكالة شفق نيوز إن "المعرض نسوي بامتياز، حيث تشارك فيه مجموعة من الفنانات العراقيات ، من خلال عرض لوحات تشكيلية متنوعة تعبّرعن مواضيع فنية عديدة"

وما يميز المعرض، هو مشاركة فنانات مغتربات إلى جانب الفنانات المحليات، اللواتي غادرن أوطانهم، وعبّرن من خلال لوحاتهم عن رؤيتهن للفن من منظورهن الفني والإبداعي.

وتمت هذه المبادرة بالشراكة بين المركز الثقافي الفني في جامعة جيهان في أربيل وموقع تشكيليات عراقيات، المختص بنشر أخبار الرسامات العراقيات في الداخل والخارج، والترويج لأعمالهن الفنية.