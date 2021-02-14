معرض للأعمال اليدوية في السليمانية يضم صناعات فلكلورية من التراث الكوردي

شفق نيوز/ يقيم اتحاد نقابات عمال كردستان بالتعاون مع نقابة الحياكة والتطريز، معرضا للاعمال اليدوية للرجال والنساء في مول مجدي في السليمانية بعنوان "اليد الملونة"، حيث يتم عرض الأعمال الفنية واليدوية من التطريز والتحف والاكسسوارات واللوحات ومختلف الاعمال الاخرى، ويستمر ليومين.

وقال رائد كيوان المتحدث باسم اتحاد عمال كردستان للاعمال اليدوية لوكالة شفق نيوز؛ إن المعرض يضم 30 مشاركا من الرجال والنساء لعرض أعمالهم اليدوية المختلفة تشجيعا لهم.

واضاف كيوان؛ أن المعرض بادرة للحفاظ على الارث الكوردي والفلكلور الشعبي، الذي تنجزه أيدي الفنانين المهرة؛ مشيرا إلى أن مثل هذه المجالات الفلكلورية باتت تعاني من قلة الأعمال الحرفية.

وتابع المتحدث باسم اتحاد عمال كردستان للاعمال اليدوية؛ طالبنا الحكومة مرارا بدعم النقابات العمالية التي كانت عدد اعضائها 300 عضوا وباتت تعاني من قلة الاهتمام وقلة الدعم المالي والمعنوي.

من ناحيتها؛ قالت جيا رضا احدى المشاركات بالمعرض وعضو في نقابة الحياكة والتطريز؛ إن المعرض شهد تقديم أعمالا يدوية من اكسسوارات وملابس وتحف ولوحات صنعت بأيدي ماهرة من النساء والرجال.

وبينت أن اقامة هذا المعرض هو بادرة تشجيعية للصنّاع المهرة ودعما لعرض منتجاتهم وبيعها والاستفادة من مردودها المالي.

وعبرت جيا في حديث لوكالة شفق نيوز؛ عن سعادتها بـ"هذا الجمع من النساء رغم حركة الأسواق الضعيفة وقلة زوارها لكن إصرارنا على ان نقدم شيء يضعنا في موقع المسؤولية مهما كانت الصعوبات".