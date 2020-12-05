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معرض للصور الفوتوغرافية عن البيئة بعدسات الأطفال النازحين

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-05T17:20:44+0000
معرض للصور الفوتوغرافية عن البيئة بعدسات الأطفال النازحين

شفق نيوز/ اقام مركز فريمينك في اربيل يوم السبت، معرضا لعشرة من أطفال النازحين في مخيم ديبكة بعد مشاركتهم في دورة تدريبية عن الصورة الصحفية.

وضم المعرض عشرين صورة بواقع صورتين لكل مشارك، تمثل الأولى التقاطة سلبية، فيما تكون الثانية ذات سمة ايجابية في مجال حماية البيئة.

وقال سفين حميد المشرف على الدورة ومسؤول مركز فريمينك باربيل لوكالة شفق نيوز؛ إن هذا المعرض جاء كختام لدورة استمرت لمدة اسبوعين، واخترنا الجانب البيئي لتشجيعهم على المحافظة على بيئة نظيفة.

وطلبنا من كل مشارك أن يلتقط صورتين فوتوغرافيتين من المخيم لكي يعرف هؤلاء أهمية الحفاظ على البيئة وجماليتها وحتى إن كانوا في مخيم.

وأضاف المصور الفوتوغرافي؛ ان هذا المعرض يأتي ضمن إطار تعاون مع معهد غوته الألماني بدعم من وزارة الخارجية الالمانية.

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