معرض للحرف اليدوية والأطعمة الشعبية في كلار (صور)

شفق نيوز / بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، أقامت عدد من النساء الحرفيات معرضاً للمهن اليدوية والأطعمة المتنوعة في قضاء كلار التابع لإدارة منطقة كرميان في إقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز إن المعرض مرتبط باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة (25 تشرين الثاني) ، إلا أنه تأجل بسبب هطول الأمطار آنذاك وأقيمت فعالياته هذا اليوم.

واضاف المراسل أن عددا من الحرفيات شاركن في هذا المعرض الذي يهدف إلى إبراز قدرات المرأة.

ويتضمن المعرض عرض الاطعمة الفلكلورية الكوردية الاصيلة إضافة الى عرض النتاجات اليدوية للنساء.

وتقام هذه الفعاليات أمام حديقة ألعاب مدينة كلار وتستمر لمدة ثلاثة أيام ، بمشاركة اتحاد نساء كوردستان.