معرض لـ50 قصة تجسد بطولات البيشمركة ضد داعش (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الخميس، معرض فوتوغرافي خاص بتضحيات قوات البيشمركة خلال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، بحضور نائب رئيس إقليم كوردستان جعفر شيخ مصطفى.

وقال رئيس "منظمة چەپک"، شاخوان دوكان، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض تضمن خمسين قصة تجسد تضحيات قوات البيشمركة الجسيمة خلال الحرب على داعش".

وأضاف دوكان، أن "هذا المعرض هو جزء من 35 ألف لوحة فوتوغرافية التقطها خلال الحرب الضروس، الهدف منها تجسيد وتوثيق تلك اللحظات المهمة في تاريخ هذه القوات".

بدوره، ثمن نائب رئيس إقليم كوردستان، جعفر شيخ مصطفى، خلال مؤتمر صحفي حضرته الوكالة، دور وجهود الإعلام في توثيق اللحظات العصيبة التي رافقت العمليات العسكرية التي خاضتها قوات البيشمركة في الحرب على داعش.

وأوضح شيخ مصطفى، أن "قوات البيشمركة لم تكن على علم مسبق بالحرب على داعش بل تفاجت بترك القوات العراقية لمواقع قتالها والاستيلاء عليها من قبل داعش الإرهابي، ما أدى إلى ترك فراغ أمني كبير في المناطق المتأخرة لإقليم كوردستان والمناطق المشتركة ما دفع البيشمركة إلى ملء تلك الفراغات من خلال تضحيات جسيمة".