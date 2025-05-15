معرض في اربيل يطرح 5 آلاف نوع من الزهور والنباتات (صور)

شفق نيوز/ أُقيم في مدينة اربيل، يوم الخميس، معرض للزهور والنباتات بمشاركة نحو 100 شركة ومشتل في اقليم كوردستان.

ويستمر المعرض لمدة 3 أيام في أربيل، حيث سيتم فيه عرض وبيع الزهور والنباتات.

ويشرف على المعرض قسم الحدائق والمتنزهات في محافظة أربيل حيث تم عرض حوالي 5000 نوع من الأشجار والنباتات.

وقال وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان ساسان عوني في كلمة له خلال افتتاح المعرض، إن "تطوير البيئة والسياحة وتزيين الحدائق والمتنزهات هو الهدف الذي تم افتتاح المعرض من أجله".

وأضاف: "نريد أن يشارك كل من القطاعين العام والخاص في التنمية البيئية في كوردستان، خاصة في مراكز المدن".