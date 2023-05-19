معرض فوتوغرافي للأماكن القديمة في السليمانية يستقطب الجماهير ويسلط الضوء على تاريخها (صور)

شفق نيوز / شهدت مدينة السليمانية، اليوم الجمعة، إقامة معرض فوتوغرافي للأماكن القديمة في المدينة بحضور جماهيري واسع سلط الضوء على تاريخ تلك الأماكن، فيما كشف القائمون على المعرض كيفية توثيق الصور القديمة والأماكن التي تدخل ضمن نشاطاتهم.

وقال آمانج ماموستا عمر رئيس منظمة الأماكن القديمة في السليمانية في حديث لوكالة شفق نيوز إن "هذا المعرض يعد المرحلة الثالثة لتوثيق تاريخ الأماكن المنازل القديمة في السليمانية والتي تعد جزءاً من تاريخ السليمانية وكوردستان".

وأضاف أن "عدد اللوحات المشاركة في هذا المعرض الفوتوغرافي هو (165) لوحة كلها لآثار وشخوص وبيوت قديمة في أحياء ومناطق السليمانية وهي تمثل حقبة زمنية مهمة من تاريخ المحافظة".

واشار عمر الى أن "المنظمة تمتلك فريقا متخصصا يعمل على استقطاب وتعديل الصور من المنازل القديمة أو بعض الأماكن التي توجد فيها ويدخلها ضمن معارض المنظمة والتي تهدف إلى توثيق تاريخ المدينة.