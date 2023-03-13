معرض فوتوغرافي قرب قلعة أربيل يوثق جانباً من تراث المدينة (صور)

شفق نيوز/ افتتح في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الإثنين، معرضاً فوتوغرافياً يوثق أماكن تراثية في المدينة، بالتزامن مع عيد نوروز الذي سيحل في الأيام المقبلة.

وتضمن المعرض للفنان الفوتوغرافي آشتي عدو في الشارع الرئيسي قرب قلعة أربيل التاريخية، والذي وثقته عدسة وكالة شفق نيوز، عرض اكثر من 20 صورة لأماكن تراثية في أربيل قد شهدت بعضها تغييراً.

وقال الفنان آشتي عدو، لوكالة شفق نيوز، إن هدفه من المعرض هو إعادة الماضي بصورة الحاضر.