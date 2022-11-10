معرض فني في أربيل دعماً للمرأة واستعراضاً لمشكلات الشباب (صور)

شفق نيوز / أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، معرض فني لدعم الحركة النسوية، بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين.

وقالت الفنانة التشكيلية، سولين نيرفانا، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المعرض يأتي ضمن مجموعة من المعارض الأخرى التي أقامتها جامعة كوردستان في أربيل، وذلك لدعم الحركة النسوية في المجتمع الكوردي من خلال الفن".

‏وأضافت نيرفانا، أن "اللوحات تعبر عن العوائق والمشكلات التي تواجهوها المرأة الكوردية داخل المجتمع".

‏وتضمن المعرض، حلقة حوارية شارك فيها عدد من الشباب، سلطت الضوء على حركة الشباب داخل المجتمع بعد الحرب على تنظيم داعش، إضافة إلى مشكلات المرأة.

‏بدوره، رأى عميد كلية العلاقات الخارجية في جامع كوردستان، بيار دوسكي، خلال حديثه للوكالة أن "هذه الحلقة الحورية تأتي بهدف تسليط الضوء على مشكلات الشباب بشكل عام، وحركتهم داخل المجتمع بعد حرب داعش، خاصة أن نحو 70 بالمئة من المجتمع الكوردي هم من فئة الشباب وهم المحرك الأساسي للمجتمع الذي لا يمكن إقصاؤهم".

‏وأضاف دوسكي، أن "هذه الحلقة الحورية ركزت أيضاً على مشكلات المرأة بشكل خاص، وكيفية تنمية فاعليتها داخل المجتمع وذلك بمشاركة عدد من شباب وفتيات جامعة كوردستان".