معرض فني في أربيل يجمع بين الطبيعة والتاريخ والتراث الكوردستاني (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، معرض فني للتعريف عن الطبيعة والتاريخ في المحافظة وكوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعرض اقامه الفنان اكو غريب حيث تضمن لوحات بمختلف الاحجام.

وقال صاحب المعرض الفنان اكو غريب، لوكالة شفق نيوز ان "المعرض تضمن 48 لوحة فنية حيث ان العدد الاكبر من اللوحات تظهر طبيعة كوردستان ورسمتها بالألوان الزيتية والمائية اضافة الى لوحات تظهر المناطق والأحياء القديمة في الإقليم مثل قلعة اربيل والمنارة".

وتابع: "قمت ايضا باستغلال إلمامي بالمجال التاريخي ورسمت لوحات تعبر عن أحداث تاريخية حصلت في كوردستان حيث ان هناك لوحة تتحدث عن حدث وقع عام 1930 في السليمانية عندما ثار الشعب الكوردي ضد السلطة العراقية آنذاك وتظاهروا".

ولفت إلى أنه "حاولت تجسيد الاوقات الجميلة لطبيعة كوردستان اضافة الى ارشفة بعد المناطق مثل الاحياء القديمة".

ومن جانبه قال فرنهك، أحد المشاركين في المعرض، لوكالة شفق نيوز ان "التبادل الفكري والثقافي يخلق نوعا من الفن الفريد ومن الجميل رؤية الإبداع في هذه اللوحات الفنية التي تعبر عن طبيعة اقليم كوردستان وتمزج التاريخ بالتراث والمناظر الخلابة".

وأضاف أن "هذه النوعية من المعارض الفنية تشجع الفنانين على الاستمرار في مسيرة الفن والابداع وتجدد الحياة الفنية في اقليم كوردستان".