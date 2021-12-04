معرض فني بمناسبة اليوم الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

شفق نيوز/ أقيم في السليمانية اليوم السبت، معرضا تشكيليا بمناسبة اليوم الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة، للفنانة (فاتن شمس الدين).

وقالت شمس الدين في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بمناسبة اليوم الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة اقمت هذا المعرض بمشاركة (24) لوحة تشكيلية في قاعة (الأمن الأحمر) بحضور عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضافت أن "موضوعات المعرض كانت تخص المرأة ومعاناتها في المجتمع".

واشارت فاتن إلى أن "المعرض جاء بالتزامن مع الأسبوع العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ويمثل رسالة من النساء ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المجتمع والسلطات الحكومية والاجتماعية والدينية للإطلاع على واقع المرأة التي تعاني عنفا مجتمعيا راحت على اثرها عدد كبير من نساء المجتمع الكوردي في إشارة إلى ضرورة إيقاف كل مظاهر العنف ضد المرأة في المجتمع".