معرض أربيل الدولي للمواد الإنشائية.. فرصة لتطوير الشركات المحلية وبوابة استثمارية للأجنبية (صور)

شفق نيوز/ وصف رؤساء الشركات المشاركة في معرض أربيل الدولي للمواد الإنشائية، يوم الأربعاء، المعرض بأنه "فرصة كبيرة" لتطوير الشركات المحلية من قدراتها، وكذلك بوابة للمستثمرين الأجانب لترويج وتسويق منتجاتهم ودخول السوق العراقية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن 212 شركة تشارك في المعرض منها 178 شركة أجنبية من بلدان مختلفة مثل تركيا والصين وإيران وإيطاليا والإمارات وليتوانيا وأذربيجان، و34 شركة محلية، وسيستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.

ويقول هادي يوسف، صاحب إحدى الشركات الأجنبية المشاركة، لوكالة شفق نيوز، إن "معرض أربيل الدولي وبصفته من أكبر وأهم المعارض على مستوى العراق فإنه يوفر فرصة كبيرة لنا كشركات أجنبية لترويج وتسويق بضائعنا ومنتجاتنا".

وبين أنه "يعد بوابة للدخول إلى السوق العراقية خاصة مع زيادة الإقبال على المنتجات الخاصة بمجال الإنشاء في إقليم كوردستان خاصة والعراق عموماً".

بدوره يؤكد سوران كريم، رئيس شركات محلية، لوكالة شفق نيوز، أن "الشركات المحلية بدأت تتطور في هذا المجال بسبب زيادة الإقبال، وهذا المعرض يُعد مهماً جداً لأنه يتيح لنا الاستفادة من خبرات وتقنيات الشركات الأجنبية المشاركة وجلبها إلى إقليم كوردستان والعراق".