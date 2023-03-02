معرض أربيل الدولي للسيارات.. شركات تعرض انتاجها الأحدث ومواطنون: الإقليم بوابتها الى العراق

شفق نيوز / انطلقت في مدينة أربيل، عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، فعاليات المعرض الدولي للسيارات وقطع الغيار، وفيما كشف عدد من مسؤولي شركات السيارات العالمية عن انتاجها الأحدث من السيارات، أكد مواطنون ان الإقليم سيكون بوابة لدخول هذه السيارات الى السوق العراقية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز الذي حضر المعرض أن عدداً من الشركات العالمية الخاصة بالسيارات وقطع الغيار شاركت في المعرض، الذي من المقرر أن تستمر فعالياته لغاية الخامس من الشهر الحالي حيث يشهد حضورها جماهيرياً واسعاً منذ افتتاحه.

وقال نينب شمعون مدير التدريب والتطوير في إحدى الشركات المشاركة في المعرض لوكالة شفق نيوز؛ " شاركنا اليوم في هذا المعرض بفئات متعددة من السيارات، ومنها السيارات التي تعمل على الانظمة الكهربائية واخرى تعمل على الوقود".

وعن السيارات التي تعمل بالنظام الكهربائي أضاف شمعون أن "هذه السيارات هي من نوعية جاكوار بريطانية الصنع، ويابانية المنشأ ومن أبرز مواصفاتها انها كهربائية بالكامل وصديقة للبيئة ولديها امكانية السير لمسافة 400 كم".

من جانبه قال چيا عبد الرحمن المدير العام للبيع والمنتج في أحد الشركات المشاركة لوكالة شفق نيوز انه "يسعدنا المشاركة في هذا المعرض"، مبيناً أن "المنتجات التي قمنا بعرضها اليوم تقوم على اساس البحوث والدراسات التي نقوم بها وذلك بمواكبة احتياجات السوق العراقي".

بدوره قال كامران محمد وهو زائر للمعرض في حديثه لوكالة شفق نيوز إن "مشاركة كل هذه الشركات العالمية للسيارات في معرض أربيل الدولي مهم للغاية لان هناك الكثير من السيارات، وهي جديدة أي انها ستدخل الى السوق العراقية عن طريق اقليم كوردستان اضافة الى خدمات عديدة لصيانة السيارات وغيرها من الامور".